У шкільних чатах пішли повідомлення про ентеровірусну інфекцію, але суттєвого збільшення кількості звернень по меддопомогу не спостерігається – експерт

У шкільних чатах з’являються повідомлення про ентеровірусну інфекцію, проте суттєвого збільшення кількості звернень по медичну допомогу не спостерігається, повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

"Повідомлення пішли в різних чатах або в різних месенджерах, каналах про ентеровірусну інфекцію. Насправді, ентеровірусна інфекція до нас приходить щороку і є різні ентеровіруси, але ми якось не помічається зростання захворюваності по дзвінкам, по зверненням, окрім ЗМІ і того, що хтось щось сказав в телеграм-каналі. Починається такий інформаційний вал, і це вже у всіх на слуху. Насправді, це багато в чому є рутинна ситуація", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Лапій також зазначив, що у випадку ентеровірусної інфекції "більшість будуть мати температуру, погане самопочуття, але у когось можуть мати місце ускладнення".

"Ентеровірус є однією з причин ураження нервової системи, менінгиту, наприклад. Це є діагноз серйозний, він потребує госпіталізації", - сказав він.

Лапій нагадав, що найкращою профілактикою сезонних ГРВІ є дотримання правил гігієни.

Як повідомлялося, з початку епідсезону з 29 вересня по 2 листопада на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли більше 619 тис. українців, що на 6,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Серед загальної кількості пацієнтів встановлено 14 626 випадків захворювання на COVID-19, серед пацієнтів з підтвердженим COVID-19 зареєстровано 60 летальних випадків.

МОЗ також повідомляє, що станом на 2 листопада проти грипу в Україні вакциновано 43 019 людей.