Гегсет ділився секретними військовими планами ще в одному чаті Signal - ЗМІ

Шеф Пентагону Піт Гегсет ділився секретними планами ударів по хуситам в Ємені у ще одному чаті Signal, повідомляє Reuters, посилаючись на власне джерело.

"Міністр оборони США Піт Гегсет поділився деталями березневої атаки на повстанців-хуситів, пов'язаних з Іраном, в групі повідомлень, до якої входили його дружина, брат і особистий адвокат", - повідомило в неділю агентству Reuters джерело, знайоме з цим питанням.

"Викриття другого чату Signal викликає ще більше запитань щодо використання Гегсетом незасекреченої системи обміну повідомленнями для обміну дуже чутливими деталями безпеки і відбувається в особливо делікатний для нього момент, коли минулого тижня з Пентагону були звільнені високопоставлені чиновники в рамках внутрішнього розслідування витоку інформації", - пише агентство.

У другому чаті Гегсет поділився деталями атаки, подібної до тієї, про яку минулого місяця повідомив журнал The Atlantic після того, як його головного редактора Джеффрі Голдберга помилково включили в окремий чат у додатку Signal в результаті інциденту, в якому були задіяні всі найвищі посадові особи адміністрації Трампа з питань національної безпеки.

"Людина, знайома з цим питанням, яка говорила на умовах анонімності, повідомила, що другий чат включав близько десятка людей і був створений під час процесу його затвердження на посаді для обговорення адміністративних питань, а не детального військового планування. За словами співрозмовника, в чаті обговорювалися деталі розкладу авіаударів", - повідомляє Reuters.

Останнє викриття сталося через кілька днів після того, як Дена Колдуелла, одного з провідних радників Гегсета, вивели з Пентагону після того, як він виявився фігурантом розслідування витоків інформації в Міністерстві оборони.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/defense-chief-hegseth-shared-war-plans-second-signal-chat-nyt-reports-2025-04-20/