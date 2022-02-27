Події

19:06 27.02.2022

ЄС заборонить трансляцію Russia Today і Sputnik і їхні філії

1 хв читати
ЄС заборонить трансляцію Russia Today і Sputnik і їхні філії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Європейський Союз заборонить трансляцію на своїй території контрольованих Кремлем Russia Today і Sputnik та їхні філії.

Відповідну заяву вона зробила в неділю у Брюсселі.

"Ми заборонимо в ЄС кремлівську медіа-машину. Державні Russia Today і Sputnik, а також їхні філії більше не зможуть поширювати свою брехню, щоб виправдати війну Путіна і внести розкол у наш Союз", - заявила вона.

У зв'язку з цим фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія розробляє "інструменти для заборони їхньої токсичної та шкідливої дезінформації в Європі".

Теги: #єс #заборона #росканали
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:02 27.02.2022
ЄС запроваджує санкції для режиму Лукашенка

ЄС запроваджує санкції для режиму Лукашенка

18:40 27.02.2022
ЄС закриває повітряний простір для РФ - фон дер Ляєн

ЄС закриває повітряний простір для РФ - фон дер Ляєн

13:50 27.02.2022
Держприкордонслужба оприлюднила перелік рекомендованих для виїзду пунктів пропуску на кордоні з ЄС

Держприкордонслужба оприлюднила перелік рекомендованих для виїзду пунктів пропуску на кордоні з ЄС

23:27 26.02.2022
Лідери країн ЄС та США можуть уже найближчим часом вирішити питання щодо обмеження доступу РФ до SWIFT

Лідери країн ЄС та США можуть уже найближчим часом вирішити питання щодо обмеження доступу РФ до SWIFT

22:28 26.02.2022
Міністри закордонних справ ЄС обговорять подальшу допомогу Україні – Боррель

Міністри закордонних справ ЄС обговорять подальшу допомогу Україні – Боррель

22:15 26.02.2022
Президент Литви закликав надати Україні статус кандидата в ЄС

Президент Литви закликав надати Україні статус кандидата в ЄС

21:46 26.02.2022
Зеленський подякував Дуді за щоденну допомогу, зокрема у питанні євроінтеграції України

Зеленський подякував Дуді за щоденну допомогу, зокрема у питанні євроінтеграції України

16:24 26.02.2022
Дуда: Польща підтримує прискорений шлях вступу України до ЄС

Дуда: Польща підтримує прискорений шлях вступу України до ЄС

13:18 26.02.2022
Зеленський: Ключовим доказом підтримки України буде надання членства в ЄС

Зеленський: Ключовим доказом підтримки України буде надання членства в ЄС

11:01 26.02.2022
Президент Євроради: Україна та її народ – це сім'я, на підході подальша конкретна підтримка

Президент Євроради: Україна та її народ – це сім'я, на підході подальша конкретна підтримка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС закриває повітряний простір для РФ - фон дер Ляєн

Зеленський: Лукашенко запевнив, що з території Білорусі не летітимуть ракети і не наступатимуть війська

По аеропорту в Житомирі було завдано ракетного удару з боку Білорусі - Держспецзв'язку

За дві доби в українську армію мобілізовані майже 100 тис. громадян - Залужний

Україна вимагає повної фінансової ізоляції РФ, запровадження нафтового та газового ембарго

ОСТАННЄ

ЄС УПЕРШЕ В ІСТОРІЇ ПРОФІНАНСУЄ ЛЕТАЛЬНУ ЗБРОЮ ДЛЯ ТРЕТЬОЇ КРАЇНИ - ДЛЯ УКРАЇНИ - БОРРЕЛЬ

Українських волонтерів закликають закрити всі свої чати

Український боксер Ломаченко вступив до тероборони

Білорусь зіткнеться з такою самою масивною ізоляцією, як РФ, якщо піде на агресію проти України - Кулеба

Літак "Мрія" перебував у Гостомелі на ремонтних роботах, злетіти не міг

У Москві заговорили про своїх загиблих і поранених на війні в Україні

Держмитниця спростила ввезення в Україну гуманітарної допомоги

Резніков: Зламати українських захисників не вдасться, змусити нас здати Київ – тим більше

70% українців переконані, що Україна відіб'є агресію РФ, 91% підтримують дії Зеленського - соцопитування "Рейтингу"

Держмитниця відключила пункти пропуску за східним напрямком на кордоні з країнами-агресорами

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА