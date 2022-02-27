ЄС заборонить трансляцію Russia Today і Sputnik і їхні філії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Європейський Союз заборонить трансляцію на своїй території контрольованих Кремлем Russia Today і Sputnik та їхні філії.

Відповідну заяву вона зробила в неділю у Брюсселі.

"Ми заборонимо в ЄС кремлівську медіа-машину. Державні Russia Today і Sputnik, а також їхні філії більше не зможуть поширювати свою брехню, щоб виправдати війну Путіна і внести розкол у наш Союз", - заявила вона.

У зв'язку з цим фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія розробляє "інструменти для заборони їхньої токсичної та шкідливої дезінформації в Європі".