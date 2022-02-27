Резніков: Зламати українських захисників не вдасться, змусити нас здати Київ – тим більше

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що зламати українських захисників ворогові не вдасться, змусити здати столицю – тим паче.

"85 годин оборони. Залякувати українців – марно. Зламати наших захисників і захисниць – не вийде. Змусити нас здати столицю – тим більше. Надзвичайно важкі години. Але вони минуть. Післязавтра – вже весна", - написав Резніков у Facebook.

Міністр наголосив, що Україна – переможе, і вже перемагає.

"Ворог, який прийшов на нашу землю, піде у відомому напрямку. Тому ми радимо окупантам йти додому. Поки не пізно. Тримаємо стрій!", - зазначив Резніков.