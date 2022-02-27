Кулеба: агресія РФ - це результат багатьох років умиротворення Росії багатьма європейськими лідерами

Агресія Росії проти України – це результат багатьох років умиротворення Росії багатьма європейськими лідерами, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Російська агресія проти України, яка відбувається зараз, це результат багатьох років умиротворення Росії багатьма європейськими лідерами. Я зараз радий, що вони розплющили очі і нарешті повірили в те, що Україна говорила їм про Росію останні вісім років. Вже надто пізно, але зміна вітається", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у неділю.

Міністр нагадав, що Німеччина зробила повний поворот у своїй політиці постачання зброї Україні.

"П'ять днів тому німецькі лідери говорили, що Німеччина не змінить політику і не постачатиме зброю Україні. Зараз вони роблять це, ми цінуємо цю зміну політики. Але якби вони зробили це раніше, місяці, роки тому, цієї війни не було б, українцям би не довелося платити своїм життям, здоров'ям за російську агресію", - наголосив Кулеба.