ЄС закриває повітряний простір для РФ - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Європейський Союз закриває повітряний простір для усіх літаків Росії, включно з літаками олігархів.

Відповідну заяву вона зробила в неділю в Брюсселі.

"Ми закриваємо повітряний простір ЄС для росіян: ми пропонуємо заборону на всі належні, зареєстровані й такі, що перебувають під контролем Росії, літаки. Ці літаки більше не зможуть приземлятися, злітати або пролітати території ЄС", - заявила вона.

Президент Єврокомісії уточнила, що це застосовуватиметься до всіх літаків. "Наш повітряний простір буде закритий для усіх російських літаків, включно з приватними літаками олігархів", - деталізувала фон дер Ляєн.