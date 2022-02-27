Події

18:27 27.02.2022

По аеропорту в Житомирі було завдано ракетного удару з боку Білорусі - Держспецзв'язку

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По аеропорту в Житомирі було завдано ракетного удару з боку Білорусі - Держспецзв'язку

Ракетного удару з білоруської території було завдано по аеропорту в м. Житомирі, повідомляється в Телеграм-каналі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку).

"По аеропорту в Житомирі було завдано ракетного удару з боку Білорусі. Переговори вже скінчились чи це в білоруських приспішників росіян такі "вагомі" аргументи?", - йдеться в повідомленні, опублікованому в неділю ввечері.

 

Теги: #житомир #війна #білорусь #обстріл
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