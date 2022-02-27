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18:08 27.02.2022

Україна вимагає повної фінансової ізоляції РФ, запровадження нафтового та газового ембарго

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Україна вимагає повної фінансової ізоляції РФ, запровадження нафтового та газового ембарго

Україна вимагає повної фінансової ізоляції РФ, запровадження нафтового та газового ембарго, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми вимагаємо і нам потрібні негайні кроки, щоб запровадити повну фінансову ізоляцію Росії від усіх цивілізованих систем стосовно всіх російських банків, включно з її Центральним банком. Деяких заходів уже було вжито, і ми глибоко вдячні нашим партнерам за них, але цього недостатньо, мир вимагає більшого... Ми також вимагаємо запровадити повне нафтове та газове ембарго на Росію. Ці нафта та газ зараз також містять українську кров. Кожен, хто купує їх, має соромитися", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу в неділю.

Він закликав світ нарощувати санкції.

"Я хочу попередити всі уряди, які можуть вважати зараз, що після запровадження цих санкцій вони можуть відпочити: санкції та дії мають нарощуватися. Тиск має нарощуватися, доки Росія та Білорусь не припинять вбивати українців та бомбардувати наші міста, наших чоловіків, жінок та дітей, доки Росія повністю не відведе свої війська з України і не деокупує наші території. Це кінцева мета антипутінської коаліції у світі", - наголосив Кулеба.

Міністр розповів, що вже запроваджені санкції вдарили по найбільших російських банках, збройній промисловості Росії, найбільшій енергетичній компанії та всіх, хто близький до Путіна, коаліція союзників також відрізала Росію від доступу до фінансових та економічних інструментів, зупинила видачу віз росіянам і вдалися до інших дій.

"Друзі, я закликаю вас бити по Росії більше, сильніше, зараз. Це питання годин, а не днів, щоб ухвалити ці важливі рішення і зробити ці кроки", - зазначив він.

Теги: #війна #кулеба
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