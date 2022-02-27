Події

17:39 27.02.2022

Окупаційна влада Криму почала активно забирати чоловіків на війну проти України у складі різних підрозділів армії Росії - "Кримська платформа"

2 хв читати
Окупаційна влада Криму почала активно забирати чоловіків на війну проти України у складі різних підрозділів армії Росії - "Кримська платформа"

Окупаційна влада в Криму почала активно забирати чоловіків на війну проти України у складі різних підрозділів армії Росії, повідомляють у "Кримській платформі".

"За нашою інформацією, у лавах ворожої армії є чимало чоловіків, яких призвали в Криму, а тепер кинули воювати проти України. З родичами таких військових у Криму проводяться зустрічі, їм повідомляють про можливість отримання психологічної допомоги у разі потреби на час фактичної участі членів їхніх родин у воєнних діях проти України. Але про це навіть не кажуть прямо, стверджуючи, що вони задіяні у якійсь “спецоперації”, - йдеться в повідомленні "Кримської платформи" в Телеграм-каналі.

Зазначається, що при цьому, за наявною інформацією, про місцезнаходження, фізичний стан осіб, які були відправлені на так звану спецоперацію, сім'ям повідомлять тільки після її закінчення.

"Це означає, що і про смерть родича чи його потрапляння в полон вони дізнаються невідомо коли. Така тактика окупанта обрана, аби “не сіяти паніки” та, вочевидь, уникнути невдоволення та протестів серед цивільного населення", - вважають у структурі.

Водночас зазначається, що тисячі родичів чоловіків, яких окупанти відправили воювати в Україну і які вже або загинули, або захоплені в полон, не знають і не скоро дізнаються правду.

"Якщо вам відомо про відповідні факти — коли примусово мобілізовані кримчани воюють проти України в ці дні, будь ласка, надсилайте цю інформацію на електронну адресу: press.mpuinarcrimea@gmail.com", — просять у платформі.

 

Теги: #крим #війська
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:45 27.02.2022
Білорусь стала ще одним центром концентрації російських військ – Генштаб ЗСУ

Білорусь стала ще одним центром концентрації російських військ – Генштаб ЗСУ

21:30 26.02.2022
Блінкен: США підтверджують, що Крим - це Україна

Блінкен: США підтверджують, що Крим - це Україна

09:41 24.02.2022
У районі населеного пункту Преображенка Херсонської області загинув прикордонник - МВС

У районі населеного пункту Преображенка Херсонської області загинув прикордонник - МВС

08:59 24.02.2022
Через адмінмежу з Криму відбувається рух російської військової техніки – прикордонна служба

Через адмінмежу з Криму відбувається рух російської військової техніки – прикордонна служба

23:31 23.02.2022
На півночі Криму можливі провокації з боку окупаційної влади з подальшим обвинуваченням України

На півночі Криму можливі провокації з боку окупаційної влади з подальшим обвинуваченням України

22:13 23.02.2022
Окупаційна влада в Криму закрила КПП "Каланчак" і "Чонгар" на в'їзд та виїзд для громадян України – Денісова

Окупаційна влада в Криму закрила КПП "Каланчак" і "Чонгар" на в'їзд та виїзд для громадян України – Денісова

19:09 22.02.2022
Дедалі більше військ РФ зараз перебуває в позиції, коли можуть атакувати Україну без попередження - Столтенберг

Дедалі більше військ РФ зараз перебуває в позиції, коли можуть атакувати Україну без попередження - Столтенберг

18:33 22.02.2022
Рада Федерації дала згоду на використання ЗС РФ за кордоном у зв'язку з ситуацією навколо Донбасу

Рада Федерації дала згоду на використання ЗС РФ за кордоном у зв'язку з ситуацією навколо Донбасу

18:21 21.02.2022
З нагоди Дня спротиву окупації Криму відбудеться телемарафон

З нагоди Дня спротиву окупації Криму відбудеться телемарафон

17:00 21.02.2022
Дні Криму відбудуться у Львові 22-24 лютого

Дні Криму відбудуться у Львові 22-24 лютого

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із території Білорусі в бік України запущено ракети "Іскандер" - А.Геращенко

До полтавської лікарні госпіталізували двох журналістів із Данії, поранених під час обстрілу в Ахтирці, - Нацполіція

Російські військові знищили Ан-225 "Мрія", його буде відновлено коштами окупанта - "Укроборонпром"

Ляшко: 16 дітей загинули в Україні за 4 дні війни

Кулеба: Те, що РФ готова проводити переговори без будь-яких попередніх умов, ультиматумів і вимог, - уже перемога

ОСТАННЄ

Із території Білорусі в бік України запущено ракети "Іскандер" - А.Геращенко

Кулеба: Якщо Путін погрожує застосувати ядерну зброю проти України, це буде катастрофою для світу, але це не зламає Україну

У Донецькій області запроваджено комендантську годину з 17:00 до 8:00 – голова ОДА

Венедіктова: Коли переконаємося, що Медведчука немає вдома, то оголосимо його в розшук

До полтавської лікарні госпіталізували двох журналістів із Данії, поранених під час обстрілу в Ахтирці, - Нацполіція

Російські військові знищили Ан-225 "Мрія", його буде відновлено коштами окупанта - "Укроборонпром"

Ляшко: 16 дітей загинули в Україні за 4 дні війни

В Україні сформовано іноземний легіон добровольців - Арестович

Кулеба: Те, що РФ готова проводити переговори без будь-яких попередніх умов, ультиматумів і вимог, - уже перемога

Бельгія поставить Україні 3 тис. автоматичних гвинтівок і 200 протитанкових засобів - прем'єр

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА