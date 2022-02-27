Окупаційна влада Криму почала активно забирати чоловіків на війну проти України у складі різних підрозділів армії Росії - "Кримська платформа"

Окупаційна влада в Криму почала активно забирати чоловіків на війну проти України у складі різних підрозділів армії Росії, повідомляють у "Кримській платформі".

"За нашою інформацією, у лавах ворожої армії є чимало чоловіків, яких призвали в Криму, а тепер кинули воювати проти України. З родичами таких військових у Криму проводяться зустрічі, їм повідомляють про можливість отримання психологічної допомоги у разі потреби на час фактичної участі членів їхніх родин у воєнних діях проти України. Але про це навіть не кажуть прямо, стверджуючи, що вони задіяні у якійсь “спецоперації”, - йдеться в повідомленні "Кримської платформи" в Телеграм-каналі.

Зазначається, що при цьому, за наявною інформацією, про місцезнаходження, фізичний стан осіб, які були відправлені на так звану спецоперацію, сім'ям повідомлять тільки після її закінчення.

"Це означає, що і про смерть родича чи його потрапляння в полон вони дізнаються невідомо коли. Така тактика окупанта обрана, аби “не сіяти паніки” та, вочевидь, уникнути невдоволення та протестів серед цивільного населення", - вважають у структурі.

Водночас зазначається, що тисячі родичів чоловіків, яких окупанти відправили воювати в Україну і які вже або загинули, або захоплені в полон, не знають і не скоро дізнаються правду.

"Якщо вам відомо про відповідні факти — коли примусово мобілізовані кримчани воюють проти України в ці дні, будь ласка, надсилайте цю інформацію на електронну адресу: press.mpuinarcrimea@gmail.com", — просять у платформі.