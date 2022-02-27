Венедіктова: Коли переконаємося, що Медведчука немає вдома, то оголосимо його в розшук

Офіс генпрокурора поки що не має підтвердження того, що народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу, втік з-під домашнього арешту, заявляє генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Інформацію – де Медведчук – ми перевіряємо. Адвокати кажуть, що вони дадуть нам інформацію, що він на місці. У нас поки що такої впевненості немає", - сказала генпрокурор у неділю в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вона пояснила: "Як прокурори ми не можемо зайти (додому до Медведчука – ІФ) і подивитися. Нацпол поки що для нас цю функцію виконати не може".

"Коли ми переконаємося, що його немає вдома, звісно, ми оголошуватимемо його в розшук. Як тільки ми його оголосимо в розшук і знайдемо, то знову підемо до суду і проситимемо йому тримання під вартою", - додала генпрокурор.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко підтвердив інформацію, що Медведчук утік з-під домашнього арешту.