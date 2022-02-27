Події

17:31 27.02.2022

Венедіктова: Коли переконаємося, що Медведчука немає вдома, то оголосимо його в розшук

1 хв читати
Венедіктова: Коли переконаємося, що Медведчука немає вдома, то оголосимо його в розшук

Офіс генпрокурора поки що не має підтвердження того, що народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу, втік з-під домашнього арешту, заявляє генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Інформацію – де Медведчук – ми перевіряємо. Адвокати кажуть, що вони дадуть нам інформацію, що він на місці. У нас поки що такої впевненості немає", - сказала генпрокурор у неділю в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вона пояснила: "Як прокурори ми не можемо зайти (додому до Медведчука – ІФ) і подивитися. Нацпол поки що для нас цю функцію виконати не може".

"Коли ми переконаємося, що його немає вдома, звісно, ми оголошуватимемо його в розшук. Як тільки ми його оголосимо в розшук і знайдемо, то знову підемо до суду і проситимемо йому тримання під вартою", - додала генпрокурор.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко підтвердив інформацію, що Медведчук утік з-під домашнього арешту.

Теги: #прокуратура #медведчук #венедіктова
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:41 27.02.2022
Медведчук втік із-під домашнього арешту – Антон Геращенко

Медведчук втік із-під домашнього арешту – Антон Геращенко

10:56 27.02.2022
Венедіктова: Громадяни Росії, якщо не припините війну, то ви - співучасники воєнних злочинів

Венедіктова: Громадяни Росії, якщо не припините війну, то ви - співучасники воєнних злочинів

23:09 26.02.2022
Генпрокурор: продовжуємо фіксувати військові злочини, які скоюють збройні сили РФ

Генпрокурор: продовжуємо фіксувати військові злочини, які скоюють збройні сили РФ

14:13 26.02.2022
Генпрокурор: Попадання ракети у висотку Києва кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни, фіксуємо кожен злочин РФ

Генпрокурор: Попадання ракети у висотку Києва кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни, фіксуємо кожен злочин РФ

22:48 24.02.2022
Прокуратура продовжує фіксувати факти ведення РФ агресивної війни, жоден злочин не залишиться безкарним

Прокуратура продовжує фіксувати факти ведення РФ агресивної війни, жоден злочин не залишиться безкарним

07:18 23.02.2022
Окружна прокуратура та поліція продовжують обшуки в Департаменті земельних ресурсів

Окружна прокуратура та поліція продовжують обшуки в Департаменті земельних ресурсів

08:17 20.02.2022
Прокуратура оскаржить рішення суду щодо застосування запобіжних заходів нападникам на журналістів "Української правди"

Прокуратура оскаржить рішення суду щодо застосування запобіжних заходів нападникам на журналістів "Української правди"

18:23 18.02.2022
У "справах Майдану" винесено вироки стосовно 50 осіб - генпрокурор

У "справах Майдану" винесено вироки стосовно 50 осіб - генпрокурор

13:21 17.02.2022
Суд відклав до 23 лютого розгляд скарги на домашній арешт Медведчука та зобов'язав витребувати матеріали із суду першої інстанції

Суд відклав до 23 лютого розгляд скарги на домашній арешт Медведчука та зобов'язав витребувати матеріали із суду першої інстанції

15:09 15.02.2022
Генпрокурор: У силових структур є алгоритми дій для будь-якого сценарію розвитку подій

Генпрокурор: У силових структур є алгоритми дій для будь-якого сценарію розвитку подій

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські війська пішли в тактичний відступ під Києвом і Харковом - Арестович

Із території Білорусі в бік України запущено ракети "Іскандер" - А.Геращенко

До полтавської лікарні госпіталізували двох журналістів із Данії, поранених під час обстрілу в Ахтирці, - Нацполіція

Російські військові знищили Ан-225 "Мрія", його буде відновлено коштами окупанта - "Укроборонпром"

Ляшко: 16 дітей загинули в Україні за 4 дні війни

ОСТАННЄ

Російські війська пішли в тактичний відступ під Києвом і Харковом - Арестович

Із території Білорусі в бік України запущено ракети "Іскандер" - А.Геращенко

Окупаційна влада Криму почала активно забирати чоловіків на війну проти України у складі різних підрозділів армії Росії - "Кримська платформа"

Кулеба: Якщо Путін погрожує застосувати ядерну зброю проти України, це буде катастрофою для світу, але це не зламає Україну

У Донецькій області запроваджено комендантську годину з 17:00 до 8:00 – голова ОДА

До полтавської лікарні госпіталізували двох журналістів із Данії, поранених під час обстрілу в Ахтирці, - Нацполіція

Російські військові знищили Ан-225 "Мрія", його буде відновлено коштами окупанта - "Укроборонпром"

Ляшко: 16 дітей загинули в Україні за 4 дні війни

В Україні сформовано іноземний легіон добровольців - Арестович

Кулеба: Те, що РФ готова проводити переговори без будь-яких попередніх умов, ультиматумів і вимог, - уже перемога

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА