Події

16:33 27.02.2022

Фірташ просить дозволити йому в'їзд в Україну для захисту країни від вторгнення РФ - адвокат

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Фірташ просить дозволити йому в'їзд в Україну для захисту країни від вторгнення РФ - адвокат

Бізнесмен Дмитро Фірташ виступає проти вторгнення Росії в Україну та просить дозволити йому в'їзд до країни зараз без зміни статус-кво у його справі зі США.

Відповідну заяву від імені бізнесмена оприлюднила його юридичний радник Ленні Джей Девіс, повідомляє пресслужба телеканалу "Інтер" у Facebook.

"Дмитро Фірташ однозначно виступає проти вторгнення Росії на його батьківщину, Україну. Пан Фірташ робить усе можливе, щоб захистити український суверенітет, демократично обраний уряд України та своїх співгромадян. Наразі пан Фірташ перебуває в Австрії, реалізуючи своє право оскаржити запит США на екстрадицію. Дмитро Фірташ не вимагає жодних змін у статусі австрійської процедури його екстрадиції, крім дозволу австрійської влади на тимчасове повернення до України, щоб зробити все можливе для захисту своєї країни", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Фірташ повідомив австрійській владі, що повернеться до Австрії після закінчення надзвичайного стану в Україні або на вимогу австрійської влади.

"Пан Фірташ хоче повернутися на Батьківщину, щоб допомогти їй у кризовий час", - наголошується у заяві.

 

Теги: #фірташ #агресія_рф
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