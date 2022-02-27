Події

15:55 27.02.2022

МАУ зупиняє виконання рейсів до 23 березня включно

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МАУ зупиняє виконання рейсів до 23 березня включно

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) пролонгує зупинення польотів у зв'язку із продовженням терміну закриття повітряного простору для цивільних користувачів повітряного простору.

Як зазначається у повідомленні авіакомпанії у п'ятницю, такі заходи вжито для мінімізації будь-яких ризиків безпеки пасажирів згідно з офіційним NOTAM Державіаслужби.

Відповідно, МАУ не здійснюватиме регулярні та чартерні рейси з/в Україну до 23:59 23 березня 2022 року за київським часом.

Раніше авіакомпанія ухвалила аналогічне рішення на 24-27 лютого у зв'язку із закриттям повітряного простору України для цивільних користувачів повітряного простору.

Авіакомпанія МАУ наголошує, що підтримує та підтримуватиме зв'язок із МЗС України, Міністерством інфраструктури України, іншими уповноваженими органами державної влади.

Теги: #мау #рейси #призупинення
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