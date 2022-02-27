МАУ зупиняє виконання рейсів до 23 березня включно

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) пролонгує зупинення польотів у зв'язку із продовженням терміну закриття повітряного простору для цивільних користувачів повітряного простору.

Як зазначається у повідомленні авіакомпанії у п'ятницю, такі заходи вжито для мінімізації будь-яких ризиків безпеки пасажирів згідно з офіційним NOTAM Державіаслужби.

Відповідно, МАУ не здійснюватиме регулярні та чартерні рейси з/в Україну до 23:59 23 березня 2022 року за київським часом.

Раніше авіакомпанія ухвалила аналогічне рішення на 24-27 лютого у зв'язку із закриттям повітряного простору України для цивільних користувачів повітряного простору.

Авіакомпанія МАУ наголошує, що підтримує та підтримуватиме зв'язок із МЗС України, Міністерством інфраструктури України, іншими уповноваженими органами державної влади.