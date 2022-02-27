Події

15:41 27.02.2022

Медведчук втік із-під домашнього арешту – Антон Геращенко

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Медведчук втік із-під домашнього арешту – Антон Геращенко

Народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у справі щодо постачання вугілля з окупованого Донбасу, втік з-під домашнього арешту, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Перевірив. Підтверджую. Зрадник України Медведчук втік з-під домашнього арешту. Коли переможемо, знайдемо того суддю, який ухвалив зняти з нього браслет і ТРО Києва поговорить з ним по душах", - написав Геращенко у своєму телеграм-каналі в неділю.

Він додав: "Зі зрадником Медведчуком буде складніше, якщо його зараз не спіймати, то свій залишок життя він проведе в РФ разом з Януковичем. До речі, Медведчук точно знав, що буде повномасштабне вторгнення і тому Оксана Марченко спішно втекла з України через Білорусь".

 

Теги: #медведчук #варта
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