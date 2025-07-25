Інтерфакс-Україна
Події
13:25 25.07.2025

Суд взяв під варту екс-директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА з правом застави у 30 млн грн

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Суд взяв під варту екс-директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА з правом застави у 30 млн грн
Фото: https://t.me/kyiv_pro_office/

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому директору Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації (КМДА) - тримання під вартою до 20 вересня 2025р. з альтернативою застави у 30 млн грн.

"За клопотанням слідчих ГУ СБУ у м.Києві та Київській області та прокурорів Київської міської прокуратури Солом’янський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА", йдеться у повідомленні пресслужба Київської міської прокуратури у телеграмі у пятницю.

Повідомляється, що йому визначено розмір застави у 30 млн грн. Термін дії запобіжного заходу – до 20 вересня 2025 року.

Як повідомлялося, колишнього посадовця підозрюють у заволодінні грошима, виділеними з бюджету Києва в рамках міської програми "Турбота. Назустріч киянам". Так, підозрювані у складі групи, до якої входили посадові особи Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, а також підприємці, які за договорами надавали послуги киянам, заволоділи 75 млн грн зі 150 млн грн, виділених з міського бюджету.

Теги: #ексдиректор #суд #кмда #варта

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