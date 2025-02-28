Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою нардепа Бондаря

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою чинного народного депутата Віктора Бондаря, якого Спеціальна антикорупційна прокуратура називає одним з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця", повідомила пресслужба АП ВАКС у п'ятницю.

Зазначається, що апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги захисту на ухвалу від 14 лютого 2025р. про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн нардепу.

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вказана особа підозрюється в організації заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» у розмірі понад 140 млн грн при закупівлі продукції (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Ім'я нардепа не називають, однак, судячи з опису справи, йдеться саме про Віктора Бондаря.

Як повідомлялося, 17 січня цього року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату Бондарю. Його підозрюють у тому, що він є співкерівником організованої групи, викритої на заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.