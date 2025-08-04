Інтерфакс-Україна
Події
15:53 04.08.2025

ВАКС відправив під варту нардепа Кузнєцова з можливістю застави у 8 млн грн - ЗМІ

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ВАКС відправив під варту нардепа Кузнєцова з можливістю застави у 8 млн грн - ЗМІ

Вищий антикорупційний суд на засіданні в понеділок, 4 серпня, обрав запобіжний захід народному депутату (фракція "Слуга народу") Олексію Кузнєцову, повідомляє "Суспільне".

"ВАКС відправив нардепа Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, під варту на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі вісім мільйонів гривень", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Кузнєцов та його спільники упродовж 2024–2025 років налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, виділеними органами місцевого самоврядування на потреби сил оборони, а також одержання й надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Кузнєцов та інші члени групи були затримані 2 серпня. Імена фігурантів не називались, однак за даними ЗМІ до схеми за участі Кузнєцова причетний екс-очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова Мукачівської РДА).

Як повідомила пресслужба НАБУ в понеділок, серед підозрюваних: колишній голова Луганської обласної державної адміністрації; народний депутат України; начальник міської військової адміністрації; командир військової частини Національної гвардії України; фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БПЛА; директорка підприємства-виробника БПЛА.

Теги: #кузнєцов #вакс #варта

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