Події

14:29 27.02.2022

Пакистан підтримує кроки в міжнародних організаціях, спрямовані на відновлення миру в Україні

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Пакистан підтримує кроки в міжнародних організаціях, спрямовані на відновлення миру в Україні

Пакистан підтримує кроки в міжнародних організаціях, спрямовані на відновлення миру в Україні, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами переговорів з міністром закордонних справ Пакистану Шахом Махмудом Куреші.

"Телефонна розмова з міністром закордонних справ Пакистану Шахом Махмудом Куреші. Пакистан підтримує кроки в міжнародних організаціях, спрямовані на відновлення миру в Україні. Обговорили безпеку пакистанських студентів. Я наголосив: найкращий спосіб гарантувати їхню безпеку — змусити Путіна припинити його війну проти України", - написав Кулеба у Twitter в неділю.

Теги: #пакистан #україна #підтримка
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