Пакистан підтримує кроки в міжнародних організаціях, спрямовані на відновлення миру в Україні

Пакистан підтримує кроки в міжнародних організаціях, спрямовані на відновлення миру в Україні, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами переговорів з міністром закордонних справ Пакистану Шахом Махмудом Куреші.

"Телефонна розмова з міністром закордонних справ Пакистану Шахом Махмудом Куреші. Пакистан підтримує кроки в міжнародних організаціях, спрямовані на відновлення миру в Україні. Обговорили безпеку пакистанських студентів. Я наголосив: найкращий спосіб гарантувати їхню безпеку — змусити Путіна припинити його війну проти України", - написав Кулеба у Twitter в неділю.