У Києві з початку оборони загинула 31, поранено 106 осіб - мер

31 особа загинула у Києві з початку оборони української столиці, зокрема одна дитина, ще 106 дістали поранень.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram, із 24 лютого загинули дев'ятеро мирних жителів, зокрема дитина, 18 військових та бійців тероборони, а також четверо невідомих. Зі 106 поранених - 47 цивільних, включаючи трьох дітей і 17-річного курсанта.

"Київ продовжує тримати оборону. Російських військ у столиці немає. Але наші військові, правоохоронці і тероборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів. Вночі були зіткнення і перестрілки. Знищили кілька великих диверсійних груп. Саме задля безпеки мешканців ми запровадили комендантську годину до завтрашнього ранку. Не виходьте на вулиці. Вийти можна, тільки якщо за сигналом повітряної тривоги ви йдете в укриття", - написав Кличко.