Заступник головнокомандувача ЗСУ звернувся до російських військових: Ми даємо вам можливість повернутися до своїх рідних, розрядіть зброю та підніміть руки, це ваш квиток додому

Заступник головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк звернувся до російських військових із закликом скласти зброю.

"Ми даємо вам можливість повернутися до своїх рідних, не втративши свого життя та гідності. Розрядіть зброю, підніміть руки, щоб наші військовослужбовці та мирні жителі могли зрозуміти, що ви нас почули. Це ваш квиток додому", - сказав Мойсюк у своєму відеозверненні, оприлюдненому у Facebook.

Він також закликав російських солдатів "йти захищати свою батьківщину, а не руйнувати нашу".