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13:50 27.02.2022

Держприкордонслужба оприлюднила перелік рекомендованих для виїзду пунктів пропуску на кордоні з ЄС

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Держприкордонслужба оприлюднила перелік рекомендованих для виїзду пунктів пропуску на кордоні з ЄС

Державна прикордонна служба України оприлюднила перелік рекомендованих для виїзду з урахуванням завантаження пунктів пропуску на кордоні з ЄС.

Як повідомляється, з урахуванням несприятливої гуманітарної ситуації в країні, а також значного накопичення осіб і транспорту на кордонах із країнами ЄС із метою розвантаження пунктів пропуску та якнайшвидшого перетину кордону наполегливо рекомендується слідувати через наступні пункти пропуску:

Волинь: на кордоні з Польщею – "Ягодин" (найдинамічне зменшення);

Львівщина: на кордоні з Польщею – "Устилуг", "Угринів", "Грушів", "Смільниця";

Закарпаття: на кордоні зі Словаччиною – "Малий Березний", "Ужгород"; на кордоні з Угорщиною – "Тиса", "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка", "Вилок"; на кордоні з Румунією – "Дякове" (найменш завантажений), "Солотвино";

Буковина: на кордоні з Румунією – "Порубне"; на кордоні з Молдовою – "Мамалига", "Сокиряни", "Кельменці", "Росошани".

У відомстві просять заздалегідь подбати про мінімальний перелік документів, які встановлюють особу, зокрема дітей та їх супровідників, а також документи, що встановлюють родинні зв'язки з неповнолітніми особами, які прямують без супроводу хоча б одного з батьків, а з іншими родичами.

Як повідомляється, прикордонники України та суміжних зарубіжних країн докладають усіх можливих зусиль щодо прискорення оформлення осіб на виїзд з України.

Теги: #єс #пункти_пропуску
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