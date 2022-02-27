Для оборони Солом'янської РДА терміново необхідні мішки з піском, інші засоби для організації барикад на вулиці та ліки – КМДА

Київська міська державна адміністрація заявляє, що для оборони Солом'янської райадміністрації терміново потрібні мішки з піском, інші засоби для організації барикад на вулиці та ліки.

"Солом’янська РДА звертається з проханням про допомогу для укріплення позицій на випадок нового штурму. Захисники потребують мішків з піском та палети", - йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

Зазначається, що ці засоби необхідні для зміцнення позицій на випадок нового штурму.

За інформацією бійців тероборони Солом'янського району, вночі точилися жорсткі бої з ворожими ДРГ, які використовували гранатомети, допускається новий штурм.

Через що потрібні: мішки з піском, палети для зміцнення РДА, протитанкові їжаки та інші засоби для організації барикад на вулиці, балони з аерозольною фарбою для знищення міток, ліки (Амізон, Аміксин, Ніфуроксазид, Колдфлю (аналоги), Амінокопронова кислота).