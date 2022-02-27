Події

12:43 27.02.2022

Західні партнери передали українським льотчикам велику партію ракет класу "повітря-повітря", їх вже встановили на винищувачах

1 хв читати

Повітряні сили Збройних сил України отримали від західних партнерів велику партію ракет класу "повітря-повітря", які вже встановлені на українських винищувачах, повідомляє пресслужба ВР ЗСУ у неділю.

"Є хороші новини! Від наших західних партнерів для авіації Повітряних сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря". Вони вже перебувають під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить", - йдеться у повідомленні. оприлюдненому у фейсбуці.

У ЗСУ також подякували членам міжнародної антипутінської коаліції за потужну підтримку української армії.

Теги: #партнери #ракети
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:46 25.02.2022
Україна очікує рішучих дій з боку міжнародних партнерів щодо ситуації із захопленням ЧАЕС - Міненерго

Україна очікує рішучих дій з боку міжнародних партнерів щодо ситуації із захопленням ЧАЕС - Міненерго

07:04 25.02.2022
Пентагон нарахував понад 160 випущених Росією ракет по Україні

Пентагон нарахував понад 160 випущених Росією ракет по Україні

15:36 24.02.2022
З території Білорусі випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку – головнокомандувач ЗСУ

З території Білорусі випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку – головнокомандувач ЗСУ

12:45 24.02.2022
Військовий об'єкт у Броварах був атакований крилатими ракетами, інформація про жертв з'ясовується - А. Геращенко

Військовий об'єкт у Броварах був атакований крилатими ракетами, інформація про жертв з'ясовується - А. Геращенко

09:51 24.02.2022
Порошенко: За три дні Україна зможе розраховувати на позицію зарубіжних партнерів

Порошенко: За три дні Україна зможе розраховувати на позицію зарубіжних партнерів

05:56 24.02.2022
Військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів. Почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях

Військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів. Почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях

07:14 16.02.2022
Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні і не мають наміру їх там розміщувати – президент США

Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні і не мають наміру їх там розміщувати – президент США

13:19 07.02.2022
Україна отримала від партнерів підтримку на $1,5 млрд і понад 1 тис. тонн оборонного озброєння та військового обладнання - Кулеба

Україна отримала від партнерів підтримку на $1,5 млрд і понад 1 тис. тонн оборонного озброєння та військового обладнання - Кулеба

07:52 03.02.2022
Кулеба: Україна вдячна Канаді, Швеції, Швейцарії, Великій Британії та США за створення Партнерського фонду для стійкості країни

Кулеба: Україна вдячна Канаді, Швеції, Швейцарії, Великій Британії та США за створення Партнерського фонду для стійкості країни

17:37 02.02.2022
Україна отримає ще більше зброї від партнерів - глава МЗС

Україна отримає ще більше зброї від партнерів - глава МЗС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Розвідники ГУР знешкодили у Києві групу чеченських диверсантів - Геращенко

Україна офіційно скерувала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі - Зеленський

Чати взаємодопомоги в соцмережах можуть бути створені для диверсантів, щоб ввести в оману людей - Держспецзв'язку

ЗСУ розшукують колону ворожої техніки, позначену літерою V, це особливо небезпечні терористи - Данілов

З боку Білорусі по військовій частині біля міста Володимира вранці було завдано повітряно-ракетного удару – голова Волинської ОДА

ОСТАННЄ

Розвідники ГУР знешкодили у Києві групу чеченських диверсантів - Геращенко

"Укроборонпром" постійно передає техніку до ЗСУ, НГУ та тероборону

Україна офіційно скерувала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі - Зеленський

Чати взаємодопомоги в соцмережах можуть бути створені для диверсантів, щоб ввести в оману людей - Держспецзв'язку

ЗСУ розшукують колону ворожої техніки, позначену літерою V, це особливо небезпечні терористи - Данілов

Працівники одного із заводів "Укроборонпрому" у Києві схопили диверсанта

З боку Білорусі по військовій частині біля міста Володимира вранці було завдано повітряно-ракетного удару – голова Волинської ОДА

Нардеп Федина закликає громадян допомогти ЗСУ автотранспортом у Харкові

UHRA консолідує інформацію від готелів про місця розміщення біженців

У мережу потрапив запис розмови російського військового зі штабом, де росіяни просять забрати їх із-під Гостомеля

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА