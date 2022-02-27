Західні партнери передали українським льотчикам велику партію ракет класу "повітря-повітря", їх вже встановили на винищувачах

Повітряні сили Збройних сил України отримали від західних партнерів велику партію ракет класу "повітря-повітря", які вже встановлені на українських винищувачах, повідомляє пресслужба ВР ЗСУ у неділю.

"Є хороші новини! Від наших західних партнерів для авіації Повітряних сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря". Вони вже перебувають під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить", - йдеться у повідомленні. оприлюдненому у фейсбуці.

У ЗСУ також подякували членам міжнародної антипутінської коаліції за потужну підтримку української армії.