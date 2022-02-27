Події

12:21 27.02.2022

Ірландія закриває авіапростір країни для літаків РФ

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Ірландія закриває авіапростір країни для літаків РФ

Уряд Ірландії ухвалив рішення закрити повітряний простір країни для російських літаків, заявив у неділю глава ірландського МЗС Саймон Ковні.

"Ірландія вживе заходів для закриття ірландського авіапростору для усіх російських повітряних суден", - написав Ковні у твіттері.

Він зазначив, що Ірландія підтримує новий пакет санкцій стосовно Росії, який обговорюватимуть пізніше в неділю глави МЗС ЄС.

За даними ірландської служби новин RTE, рішення про закриття авіапростору набуде чинності після надання повідомлень про заходи влади.

RTE зазначає, що зараз немає прямих рейсів із Росії в Ірландію. Авіакомпанія "Аерофлот" планувала запустити прямі рейси Дублін-Москва у травні.

Теги: #рф #закриття #авіапростір #ірландія
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