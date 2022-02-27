В Охтирському районі російські танки розстріляли автобус із цивільними – голова ОДА

Російські танки розстріляли автобус із цивільними в Охтирському районі, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Між Чупахівкою і Довжиком, Охтирський район, російські танки розстріляли автобус із цивільними. Швидку допомогу до нього зараз не підпускають", - написав він у Фейсбуці.

За його словами, місцевість навколо замінована, проїхати до них не можуть.

"Зараз сімейні лікарі пішки з амбулаторії виходять ним назустріч, на місце розстрілу. Намагатимуться надавати їм меддопомогу до приїзду швидкої", - додав Живицький.