Події

11:54 27.02.2022

В Охтирському районі російські танки розстріляли автобус із цивільними – голова ОДА

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Російські танки розстріляли автобус із цивільними в Охтирському районі, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Між Чупахівкою і Довжиком, Охтирський район, російські танки розстріляли автобус із цивільними. Швидку допомогу до нього зараз не підпускають", - написав він у Фейсбуці.

За його словами, місцевість навколо замінована, проїхати до них не можуть.

"Зараз сімейні лікарі пішки з амбулаторії виходять ним назустріч, на місце розстрілу. Намагатимуться надавати їм меддопомогу до приїзду швидкої", - додав Живицький.

 

Теги: #війна #обстріли #охтирка
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