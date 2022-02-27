На житловому масиві Троєщина в Києві впав уламок російської ракети, збитої ППО – радник голови МВС

Причиною пожежі та руйнувань на найбільшому спальному житловому масиві Києва Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі столиці у неділю стало падіння осколків ракети, збитої силами української протиповітряної оборони, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Росіяни вистрілили ракетою зі стратегічного бомбардувальника з боку Білорусі, і наше ППО збило цю ракету. Для того, щоб ви розуміли, стратегічні бомбардувальники – це ті, які мають нести ядерну зброю... Наші збили цю випущену ракету і це уламки цієї ракети", - сказав Денисенко в ефірі ТСН, коментуючи відео падіння снаряда у двір житлового будинку.

Раніше повідомлялося, що по Вигурівщині-Троєщині було завдано ракетного удару. На фотографіях із соцмереж видно руйнування у дворі житлового будинку, кілька палаючих і вже згорілих припаркованих там автомобілів. У найближчому багатоповерховому житловому будинку вибито склопакети.