Кулеба закликав іноземців, які бажають захищати Україну, звертатися до українських посольств

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав іноземців, які бажають захищати Україну у складі Міжнародного легіону територіальної оборони України, звертатися до українських посольств за кордоном.

"Іноземці, які бажають захищати Україну та світову безпеку у складі Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, запрошую звертатися до закордонних дипломатичних установ України у відповідних країнах. Разом перемогли Гітлера, переможемо і Путіна", - написав Кулеба у Facebook у неділю.