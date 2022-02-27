Події

10:21 27.02.2022

Кулеба закликав іноземців, які бажають захищати Україну, звертатися до українських посольств

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Кулеба закликав іноземців, які бажають захищати Україну, звертатися до українських посольств

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав іноземців, які бажають захищати Україну у складі Міжнародного легіону територіальної оборони України, звертатися до українських посольств за кордоном.

"Іноземці, які бажають захищати Україну та світову безпеку у складі Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, запрошую звертатися до закордонних дипломатичних установ України у відповідних країнах. Разом перемогли Гітлера, переможемо і Путіна", - написав Кулеба у Facebook у неділю.

Теги: #іноземці #кулеба #легіон
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