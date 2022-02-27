Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї ООН

Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генеральної асамблеї ООН, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"У світлі російського вето у Раді безпеки ООН я звернувся з проханням до членів Ради ухвалити необхідне рішення про скликання екстреної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН відповідно до резолюції 377А (V) ГА, оскільки Росія не дозволила Раді діяти так, як потрібно для підтримки міжнародної миру та безпеки", - написав Кислиця у Twitter у неділю.