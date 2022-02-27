Події

08:41 27.02.2022

Вибух на магістральному газопроводі у Харкові не підтверджується

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Вибух на магістральному газопроводі у Харкові не підтверджується

Голова ТОВ "Оператор газотранспортної системи" Сергій Макогон не підтверджує вибуху на магістральному газопроводі в Харкові, інформація про можливість якого з'явилася вночі з суботи на неділю в соцмережах.

"Інформація про вибух на магістральному газопроводі у Харкові не підтверджується. Газопостачання міста забезпечується", - написав він на своїй сторінці у Facebook вранці неділі.

За його словами, у місті тривають важкі бої з окупантами, персонал ОГТСУ перебуває на робочих місцях у бомбосховищах.

Трохи пізніше ОГТСУ у своєму Facebook зазначив, що система не фіксує зниження тиску, транспортування газу відбувається у штатному режимі.

"Незважаючи на надскладну ситуацію через бойові дії, співробітники компанії на місцях виконують свою функцію", - наголосила компанія.

Теги: #нафтогаз #енергетика
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