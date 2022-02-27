Україна формує з іноземців інтернаціональний легіон тероборони

Президент України Володимир Зеленський оголосив про формування нового підрозділу - Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який комплектуватиметься з іноземців, котрі хочуть взяти участь у відбитті російської агресії.

"Усім іноземцям, які виявляють бажання долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати до нашої держави й поповнити лави Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України. Це й буде ключовим свідченням вашої підтримки для нашої країни", - йдеться у зверненні Зеленського до громадян іноземних держав, які прагнуть допомогти Україні в її боротьбі проти російської агресії, опублікованому на сайті глави держави в неділю вранці.

У зверненні зазначається, що українцям вистачає мужності захищати свою Батьківщину, "проте це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи. Проти єдності Європи. Проти елементарних прав людини у Європі. Проти всіх правил співіснування на континенті".

"Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття. Згідно з Положенням про проходження військової служби у Збройних Силах іноземцями та особами без громадянства, затвердженим указом президента України від 10 червня 2016 року № 248, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ", - поінформував Зеленський.

Для запису в Інтернаціональний легіон та щодо всіх деталей звертайтеся до аташе з питань оборони Посольства України у вашій державі (контактна інформація – на сайті Посольства).