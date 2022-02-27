Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 434,2 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок неділі досягла 434 млн 243 тис. 270, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 944 тис. 20 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 78 млн 931 тис. 739 інфікованих COVID-19, кількість летальних наслідків склала 948 тис. 215.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де число підтверджених випадків COVID-19 досягло 42 млн 916 тис. 117, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 513 тис. 724.

На третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилося 28 млн 749 тис. 552 особи, з них померло 649 тис. 184.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок неділі 765,1. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 911 осіб, Індії – 366, Бразилії – 3 тис. 18.