Події

07:06 27.02.2022

США та Албанія ініціювали скликання засідання РБ ООН з метою проведення сесії Генасамблеї щодо агресії РФ в Україні

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США та Албанія ініціювали скликання засідання РБ ООН з метою проведення сесії Генасамблеї щодо агресії РФ в Україні

США та Албанія виступили з ініціативою скликання чергового засідання РБ ООН щодо української проблеми, повідомляють ЗМІ з посиланнями на дипломатів у всесвітній організації.

Джерела пояснюють, що метою засідання буде проведення процедурного голосування для ухвалення резолюції про скликання спеціальної сесії Генеральної Асамблеї щодо ситуації у зв'язку з агресією РФ в Україні.

Прохання стосовно проведення недільної сесії щодо України надійшло після того, як Росія наклала вето у п'ятницю на проект резолюції Ради Безпеки ООН.

 

 

Теги: #засідання #запит #радбез_оон
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