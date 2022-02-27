США та Албанія ініціювали скликання засідання РБ ООН з метою проведення сесії Генасамблеї щодо агресії РФ в Україні

США та Албанія виступили з ініціативою скликання чергового засідання РБ ООН щодо української проблеми, повідомляють ЗМІ з посиланнями на дипломатів у всесвітній організації.

Джерела пояснюють, що метою засідання буде проведення процедурного голосування для ухвалення резолюції про скликання спеціальної сесії Генеральної Асамблеї щодо ситуації у зв'язку з агресією РФ в Україні.

Прохання стосовно проведення недільної сесії щодо України надійшло після того, як Росія наклала вето у п'ятницю на проект резолюції Ради Безпеки ООН.