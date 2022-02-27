Події

07:03 27.02.2022

Російська актриса Ахеджакова перевела $10 тис. на підтримку української армії

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Російська актриса Ахеджакова перевела $10 тис. на підтримку української армії

Радянська та російська актриса Лія Ахеджакова повідомила, що перевела $10 тис. особистих коштів на потреби української армії.

"Я підтримала армію України переказом у 10 000$, і закликаю вас зробити те саме! І ще раз кажу: мені дійсно дуже шкода, що таке трапилось. У мене все в грудях стискається, усвідомлюючи, що зараз у вас у країні вмирають як ваші, так і наші хлопці. Десь навіть зовсім молоді. І я щиро хочу, щоб усе це закінчилося", - написала Ахеджакова в Instagram.

Вона зазначила, що пішла на такий крок, тому що дуже не хоче "бачити міста України зруйнованими, а людей – побитими та спустошеними" та висловила впевненість, що "ці кошти підуть у правильне русло".

 

 

 

Теги: #україна #зсу #фіндопомога
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