В Охтирці в суботу загинули шестеро людей і померла поранена в п'ятницю дівчинка

6 людей загинули та 55 поранені в результаті обстрілів окупаційними військами РФ м.Охтирка Сумської області, повідомляє голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький із посиланням на дані мера Охтирки Павла Кузьменка.

"Від учорашнього дня, після вчорашнього обстрілу садка в лікарні було двоє важких діток. Одна дівчинка померла, 7 років, інша дитина зараз у тяжкому стані", - написав Живицький у Facebook у суботу пізно увечері.

За його словами, місцева ТЕЦ відновила роботу після бомбардування, але кілька будинків все ж таки відключено від теплопостачання. У деяких місцях є зруйновані газопроводи, проте витік газу припинено. У місті зараз є вода та електропостачання.

Охтирка отримала гуманітарну допомогу від міст Полтава та Зіньків, ситуація із забезпеченням продуктами харчування поступово налагоджується.