Події

02:10 27.02.2022

По Василькову завдано ракетного удару, горить нафтобаза - мер

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По Василькову завдано ракетного удару, горить нафтобаза - мер

Російська армія в ніч на неділю завдала ракетного удару по м.Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі.

«Горить нафтобаза. Ворог хоче зруйнувати все довкола. Сьогодні протягом дня тривали обстріли з балістичних ракет нашого аеродрому, але ми всі витримаємо», - сказала у відеотрансляції у мережі Фейсбук Васильківський міський голова Наталія Баласинович.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив у своєму телеграмі, що «ракетного удару було завдано по Васильківській нафтобазі компанії БРСМ».

Спікер ДСНС Київської області Вікторія Рубан розповіла «Громадському», що поки що евакуацію населення з Василькова не планують. "Загрози людям немає. Докладніша інформація пізніше, зараз все з'ясовуємо", - сказала вона.

У той же час Держспецзв'язку просить людей закривати вікна, оскільки «дим і шкідливі речовини від пожежі можуть піти в будь-який бік, вітер постійно змінює напрямок».

Теги: #пожежа #васильків #нафтобаза
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