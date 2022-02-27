Події

00:17 27.02.2022

Під Києвом розгромлено підрозділ Росгвардії Чечні, убито командира полку Тушаєв – Міноборони

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Під Києвом розгромлено підрозділ Росгвардії Чечні, убито командира полку Тушаєв – Міноборони

У районі Гостомеля у суботу українським військом було розгромлено спецпідрозділ Росгвардії Чечні. Цю інформацію агентству «Інтерфакс-Україна» підтвердили у Міноборони України.

Повідомляється, що під час розгрому підрозділу було знищено генерала Магомеда Тушаєва - командира 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні. Це підтвердив взятий у полон боєць цього підрозділу.

За інформацією джерела в Міноборони, "з тими, що залишилися, наразі вже зі стрілецької зброї розбирається Нацгвардія України та спецпідрозділ Альфа".

 

Теги: #гостомель #війна #чеченці
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