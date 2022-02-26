Поліцейські затримали п'ятьох імовірних російських диверсантів у Львові

П'ятьох імовірних російських диверсантів затримали у суботу співробітники патрульної поліції у Львові, повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, завдяки пильності громадян патрульні затримали трьох чоловіків, які ховалися у підвалі одного з будинків. У чоловіків, які нещодавно прибули до Львова з Києва, виявили гроші та зброю. Ціль поїздки до Львова вони пояснити не могли.

В одному із районів міста патрульні затримали чоловіка, який маскувався під бомжа. У нього виявили та вилучили карти і записи.

Крім того, затримали чоловіка, який фотографував блокпост. Після затримання у чоловіка виявили паспорт із елементами підроблення та фото блокпоста з різних ракурсів.

Водночас прессекретар управління Служби безпеки України у Львівській області Роксолана Яворська повідомила, що у Львівській області виявили та ліквідували понад 40 міток на різних об'єктах. "Пошукові групи знайшли понад 40 міток, наразі їх ліквідують", - розповіла вона.

Такі мітки можуть бути системою сигналів, які ворожі війська використовують для координації вторгнення.