Президент Литви закликав надати Україні статус кандидата в ЄС

Литовський президент Ґітанас Науседа закликає ЄС надати Україні статус кандидата в Євросоюз.

Він зазначив, що за нинішнього формування європейської перспективи для України "ми формулюємо її так, що ніхто не розуміє, про яку перспективу ми говоримо". "От чому я думаю, що нам слід дуже чітко сказати, і це справа не далекого майбутнього, ми маємо говорити про надання статусу кандидата тепер", - сказав глава держави на пресконференції у Вільнюсі у суботу ввечері.

"Зрозуміло, щоби стати членом ЄС, потрібно відповідати певним вимогам, які сьогодні Україні виконати нескінченно складно", - додав він.

Науседа повідомив, що у суботу говорив із президентом України Володимиром Зеленським, а також обговорив це питання у Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.