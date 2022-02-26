Кличко: З початку атаки на Київ загинули шість мирних жителів, зокрема одна дитина, 14 військових і бійців тероборони

З початку атаки російських військ на Київ загинули шестеро мирних жителів, зокрема одна дитина, 14 військових та бійців територіальної оборони, поранено 71 особу, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Росія обстрілює житлові квартали в столиці України, в містах і селищах нашої держави. В Києві, від початку атаки на столицю, загинули або померли шестеро мирних жителів, в тому числі одна дитина. Та 14 військових і бійців тероборони. Поранена 71 людина. Із них 25 цивільних, зокрема три дитини", - йдеться у повідомленні мера столиці у Telegram-каналі.