Міністерство інфраструктури України повідомило, що 26 лютого російські військові захопили цивільне рятувальне судно "Сапфір".

"Сьогодні, 26.02.2022, під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російськими військовими кораблями було захоплено та утримується цивільне рятувальне судно "Сапфір", - ідеться у повідомленні у Telegram-каналі міністерства.

Зв'язок із рятувальним судном "Сапфір" наразі втрачено.

Дії військових кораблів країни-окупанта є прямим порушенням норм Міжнародного морського права та Міжнародної конвенції з безпеки мореплавства.