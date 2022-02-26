Події

20:44 26.02.2022

Російські військові захопили цивільне рятувальне судно "Сапфір"

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Російські військові захопили цивільне рятувальне судно "Сапфір"

Міністерство інфраструктури України повідомило, що 26 лютого російські військові захопили цивільне рятувальне судно "Сапфір".

"Сьогодні, 26.02.2022, під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російськими військовими кораблями було захоплено та утримується цивільне рятувальне судно "Сапфір", - ідеться у повідомленні у Telegram-каналі міністерства.

Зв'язок із рятувальним судном "Сапфір" наразі втрачено.

Дії військових кораблів країни-окупанта є прямим порушенням норм Міжнародного морського права та Міжнародної конвенції з безпеки мореплавства.

 

Теги: #рф #судно #захоплення
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