Посадка на потяги та їх відправлення тривають навіть у комендантську годину - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" повідомила, що посадка на потяги та їх відправлення тривають навіть у комендантську годину.

"Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна і здійснюється в порядку живої черги. Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям, за наявності місць сісти в поїзд можуть всі інші пасажири", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі УЗ.

Інші поїзди рухаються країною, але через зменшення швидкості та зупинок біля блок-постів у разі потреби графік руху змінюється, тому пасажирам рекомендується уважно слухати оголошення на вокзалах й очікувати наступного евакуаційного поїзда.

"Посадка на поїзди та їх відправлення продовжуються навіть в комендантську годину", - наголошується в повідомленні.