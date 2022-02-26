ЧАЕС працює у плановому режимі, але персонал не випускають - Держагентство з управління зоною відчуження

Захоплена російськими військами Чорнобильська атомна електростанція працює в плановому режимі, але персонал не відпускають і не дозволяють його ротацію, пише "Суспільне" у суботу з посиланням на речницю Державного агентства України з управління зоною відчуження Євгенію Кузнєцову.

За її даними, серед заручників опинилися виконувач обов'язків гендиректора АЕС Валерій Сейда та люди, які у день захоплення були на зміні. Співробітники станції кажуть, що їм дозволяють відпочивати, але змінити їх не можна. "Їх годують, персонал готує собі сам із тих продуктів, які є у їдальні. Дозволяють їм їсти та допускають до робочих місць", - розповіла Кузнєцова.

Вона повідомила, що основна техніка, яка захоплювала ЧАЕС, рушила на Київ, Іванків та Димер. "Наразі станція працює у плановому режимі. Залишилися там люди, (російські - ІФ) військові, які охороняли і тримають ситуацію під контролем, охороняючи ЧАЕС", - повідомила представник Держагентства.

При цьому вона зазначила, що дії окупаційної армії могли завдати шкоди здоров'ю самих окупантів. "Важка техніка, яка здійняла пил, їздила не туристичними маршрутами, а там, де їм цього хотілось. Вони могли й до "рудого лісу" заїхати, куди завгодно. Для мирних людей - це безпечно, це небезпечно для них самих. Вони цей пил підняли, вони ним надихались, вони її вдихнули, вона на слизистій. Ніхто, звісно, не проходив дозиметричний контроль, нічого", - розповіла Кузнєцова.