Події

20:09 26.02.2022

ЧАЕС працює у плановому режимі, але персонал не випускають - Держагентство з управління зоною відчуження

2 хв читати
ЧАЕС працює у плановому режимі, але персонал не випускають - Держагентство з управління зоною відчуження

Захоплена російськими військами Чорнобильська атомна електростанція працює в плановому режимі, але персонал не відпускають і не дозволяють його ротацію, пише "Суспільне" у суботу з посиланням на речницю Державного агентства України з управління зоною відчуження Євгенію Кузнєцову.

За її даними, серед заручників опинилися виконувач обов'язків гендиректора АЕС Валерій Сейда та люди, які у день захоплення були на зміні. Співробітники станції кажуть, що їм дозволяють відпочивати, але змінити їх не можна. "Їх годують, персонал готує собі сам із тих продуктів, які є у їдальні. Дозволяють їм їсти та допускають до робочих місць", - розповіла Кузнєцова.

Вона повідомила, що основна техніка, яка захоплювала ЧАЕС, рушила на Київ, Іванків та Димер. "Наразі станція працює у плановому режимі. Залишилися там люди, (російські - ІФ) військові, які охороняли і тримають ситуацію під контролем, охороняючи ЧАЕС", - повідомила представник Держагентства.

При цьому вона зазначила, що дії окупаційної армії могли завдати шкоди здоров'ю самих окупантів. "Важка техніка, яка здійняла пил, їздила не туристичними маршрутами, а там, де їм цього хотілось. Вони могли й до "рудого лісу" заїхати, куди завгодно. Для мирних людей - це безпечно, це небезпечно для них самих. Вони цей пил підняли, вони ним надихались, вони її вдихнули, вона на слизистій. Ніхто, звісно, не проходив дозиметричний контроль, нічого", - розповіла Кузнєцова.

 

Теги: #чаес #заручники #ситуація
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:54 26.02.2022
Київський вокзал знеструмлено через близькі обстріли, людей евакуйовано в укриття

Київський вокзал знеструмлено через близькі обстріли, людей евакуйовано в укриття

10:01 26.02.2022
Україна розраховує на дієві заходи впливу на Росію з боку МАГАТЕ через захоплення ЧАЕС – голова ДІЯРУ

Україна розраховує на дієві заходи впливу на Росію з боку МАГАТЕ через захоплення ЧАЕС – голова ДІЯРУ

08:10 26.02.2022
Київська ГЕС під контролем українських збройних сил

Київська ГЕС під контролем українських збройних сил

21:11 25.02.2022
КМДА: УВАГА — ЗАГРОЗА АВІАУДАРУ

КМДА: УВАГА — ЗАГРОЗА АВІАУДАРУ

20:58 25.02.2022
Кличко: ситуація зараз для Києва - без перебільшення - загрозлива

Кличко: ситуація зараз для Києва - без перебільшення - загрозлива

17:46 25.02.2022
Україна очікує рішучих дій з боку міжнародних партнерів щодо ситуації із захопленням ЧАЕС - Міненерго

Україна очікує рішучих дій з боку міжнародних партнерів щодо ситуації із захопленням ЧАЕС - Міненерго

15:31 25.02.2022
Захоплення ЧАЕС загрожує світові ядерною катастрофою – Мінприроди

Захоплення ЧАЕС загрожує світові ядерною катастрофою – Мінприроди

14:14 25.02.2022
Рада просить парламенти та уряди світу закрити небо над ЧАЕС та Києвом

Рада просить парламенти та уряди світу закрити небо над ЧАЕС та Києвом

13:57 25.02.2022
Веніславський: В урядовому кварталі в Києві наразі спокійно

Веніславський: В урядовому кварталі в Києві наразі спокійно

10:24 25.02.2022
У зоні ЧАЕС зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання

У зоні ЧАЕС зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська авіація знищила ще один російський ІЛ-76, колону військової техніки та ешелон із ПММ

У Києві внаслідок обстрілу агресором загинула дитина, троє госпіталізовані в "Охматдиті"

CEO Rakuten Viber передав Україні $8,7 млн

Київський вокзал знеструмлено через близькі обстріли, людей евакуйовано в укриття

Російські військові захопили цивільне рятувальне судно "Сапфір"

ОСТАННЄ

У лікарнях Сумської області перебувають 52 поранені цивільні та військові

Українська авіація знищила ще один російський ІЛ-76, колону військової техніки та ешелон із ПММ

У Києві внаслідок обстрілу агресором загинула дитина, троє госпіталізовані в "Охматдиті"

CEO Rakuten Viber передав Україні $8,7 млн

Нацгвардійці взяли в полон розвідгрупу російських окупантів у Харкові

Зеленський подякував Папі Римському за молитви за мир в Україні

Російські військові захопили цивільне рятувальне судно "Сапфір"

Німеччина надасть Україні протитанкові гранатомети та "Стінгери" - Зеленський

"Укргідроенерго" зміцнило Київську ГЕС і не допустить раптового підриву греблі

Заправкам SOCAR доручено безкоштовно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС – Зеленський за результатами розмови з Алієвим

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА