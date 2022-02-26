Литва закрила повітряний простір для російських літаків

Уряд Литви в суботу ухвалив закрити повітряний простір країни для російських літаків у зв'язку з агресією РФ в Україні.

Як сказав на засіданні уряду міністр транспорту Маріус Скуодіс, повітряний простір закривається для російських перевізників із опівночі, передбачено "певні винятки". "Вони пов'язані з аварійною посадкою, гуманітарними польотами", - сказав міністр.

Раніше в суботу таке рішення ухвалили Латвія та Естонія.

За словами прем'єра Інґріди Шимоніте, уряд Латвії має затвердити це рішення найближчим часом, тоді як в Естонії для цього достатньо рішення міністра. "Ми трохи скоординувалися, щоби ініціативи не були окремими", - сказала прем'єр.

Глава МЗС Ґабріелюс Ландсберґіс, зі свого боку, заявив, що у зв'язку з агресією РФ в Україні спостерігають багато ініціатив, проте вони є дієвими лише тоді, коли проводяться в життя в групі держав. "Учора в Брюсселі я висловив дуже чітку позицію: давайте здійснювати всі ініціативи спільно. Шляхи ухвалення рішення різні, десь потрібне схвалення уряду, десь - постанова міністра, час відрізняється, тому краще це узгодити".