МЗС: Агресія РФ під приводом запобігання геноциду - це зухвала маніпуляція, що не має під собою жодних реальних підстав

Агресія РФ проти України під приводом "відвертання геноциду" - це зухвала маніпуляція, що не має під собою ніякої реальної основи, заявило Міністерство закордонних справ України.

"Вище військово-політичне керівництво Російської Федерації публічно здійснило спробу виправдати власну агресію проти України як засіб запобігання та покарання геноциду, який нібито відбувається в нашій державі. Ця нахабна маніпуляція не має під собою жодної реальної підстави, про що відомо всьому світові. Україна рішуче заперечує твердження Росії про геноцид і заперечує будь-які спроби використовувати подібні маніпулятивні твердження як нібито привід для протиправної агресії", - йдеться в заяві МЗС України в суботу.

Зазначається, що злочин геноциду визначений у Конвенції про геноцид, і згідно з цією Конвенції заяви Росії є безпідставними й абсурдними.

"Протиправні дії Росії і особливо їх виправдання заявами про геноцид є зневагою до Конвенції про геноцид і роботи всього міжнародного співтовариства задля запобігання та покарання найтяжчих світових злочинів. Росія має негайно припинити свою незаконну агресію проти України під цим безпідставним приводом", - заявило міністерство.

Наголошується, що російська брехня є навіть більш вульгарною та іронічною, оскільки, судячи з усього, саме Росія планує акти геноциду в Україні.

"Росія планує акти геноциду в Україні. Росія навмисно вбиває та завдає серйозних поранень представникам Українського народу. Ці дії слід розглядати разом із риторикою президента Путіна, що заперечує саме існування українського народу, що наводить на думку про навмисні вбивства Росією з метою геноциду", - наголосили в МЗС.

У заяві зазначається, що вже кілька днів світ спостерігає безпрецедентну та брутальну воєнну агресію Російської Федерації проти України. У МЗС зазначають, що, шукаючи виправдання для свого безпідставного і несправедливого вторгнення в Україну, Російська Федерація вдалася до цинічного перекручення найсерйозніших зобов'язань міжнародної спільноти з прав людини.

"У 1948 році, переживши жахи Другої світової війни, міжнародне співтовариство об’єдналося для створення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Разом світ визначив злочин геноциду та взяв на себе зобов’язання запобігати та карати за нього. Але Російська Федерація перекрутила саме поняття геноциду та найсерйозніші договірні зобов’язання щодо нього, аби виправдати вторгнення до України та власні грубі порушення прав людини", - пояснили у відомстві.