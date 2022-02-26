Події

16:59 26.02.2022

Операція з пошуку начальника пожежної частини у Гостомелі продовжиться після припинення обстрілу аеродрому – ДСНС

1 хв читати
Операція з пошуку начальника пожежної частини у Гостомелі продовжиться після припинення обстрілу аеродрому – ДСНС

Операція з пошуку начальника пожежної частини у Гостомелі продовжиться після припинення обстрілу аеродрому – ДСНС

Київ. 26 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Операція з пошуку начальника 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини у Гостомелі продовжиться після припинення обстрілу аеродрому, повідомляють у ДСНС.

"24 лютого cтав для рятувальників 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини чорним. Саме у той день ворожі війська, вторгнувшись в нашу країну, здійснили спробу захоплення Міжнародного аеропорту "Антонов" у Гостомелі, на території якого й знаходиться частина. Ми й досі не можемо підтвердити чи спростувати інформацію про загибель начальника частини Руслана Кошового, бо до цього часу там тривають бойові обстріли, тому немає ніякої можливості, немає змоги забрати та опізнати тіло", - йдеться у повідомленні ДСНС, розміщеному у Telegram-каналі.

У повідомленні наголошується, що щойно надійшло повідомлення про захоплення 30-ї пожежної частини та ймовірних поранених, бригада швидкої медичної допомоги Головного управління негайно вирушила на пошуки колег.

"Тоді й було знайдено двох поранених рятувальників: одного поранили в голову, іншого в живіт. Обидвох у важкому стані доправлено до Ірпінської лікарні та прооперовано. Як тільки припиняться обстріли гостомельського летовища, буде негайно здійснено операцію з пошуку Руслана Кошового", - інформують у ДСНС.

Теги: #гостомель #дснс #кошовий
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:50 26.02.2022
Операція з пошуку начальника пожежної частини у Гостомелі продовжиться після припинення обстрілу аеродрому – ДСНС

Операція з пошуку начальника пожежної частини у Гостомелі продовжиться після припинення обстрілу аеродрому – ДСНС

16:40 26.02.2022
У ДСНС спростували інформацію про нібито перевірки співробітниками служби бомбосховищ та укриттів на Харківщині

У ДСНС спростували інформацію про нібито перевірки співробітниками служби бомбосховищ та укриттів на Харківщині

16:36 26.02.2022
У ДСНС спростували інформацію про нібито перевірки співробітниками служби бомбосховищ та укриттів на Харківщині

У ДСНС спростували інформацію про нібито перевірки співробітниками служби бомбосховищ та укриттів на Харківщині

15:16 26.02.2022
У Бородянці Київської області в житловий будинок потрапив снаряд, загинули три особи – ДСНС

У Бородянці Київської області в житловий будинок потрапив снаряд, загинули три особи – ДСНС

13:25 26.02.2022
Рятувальники та волонтери розбирають завали, що виникли внаслідок обстрілів військового містечка у Калинівці Київської області – ДСНС

Рятувальники та волонтери розбирають завали, що виникли внаслідок обстрілів військового містечка у Калинівці Київської області – ДСНС

10:57 26.02.2022
У Гостомелі захоплено військову частину, російські солдати перевдягаються у форму Нацгвардії – нардеп Федина

У Гостомелі захоплено військову частину, російські солдати перевдягаються у форму Нацгвардії – нардеп Федина

10:12 26.02.2022
У Солом'янському районі Києва пожежа у складських приміщеннях унаслідок влучення боєприпасу, виявлено тіло охоронця – ДСНС

У Солом'янському районі Києва пожежа у складських приміщеннях унаслідок влучення боєприпасу, виявлено тіло охоронця – ДСНС

09:47 26.02.2022
ДСНС: Проводиться евакуація всього будинку на проспекті Лобановського в Києві, інформація про жертв і постраждалих уточнюється

ДСНС: Проводиться евакуація всього будинку на проспекті Лобановського в Києві, інформація про жертв і постраждалих уточнюється

11:36 25.02.2022
Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілів, до робіт залучено 13 тис. 400 осіб - ДСНС

Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілів, до робіт залучено 13 тис. 400 осіб - ДСНС

22:34 24.02.2022
Аеропорт у Гостомелі – під контролем ЗСУ

Аеропорт у Гостомелі – під контролем ЗСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Держприкордонслужба: Є надія, що українські захисники о. Зміїний можуть бути живі

Російський корабель в акваторії Чорного моря "дружнім вогнем" знищив свій літак - Генштаб ЗСУ

Хакери Anonymous заявили про намір "розкрити весь бруд", який російська влада приховує від своїх громадян

Ердоган заборонив прохід російських військових кораблів у Чорне море - Зеленський

Кулеба про SWIFT: Розпочалася підготовка до ухвалення рішення відключити Росію

ОСТАННЄ

Члени Української кіноакадемії закликають до бойкоту творів російського кінематографу

Держприкордонслужба: Є надія, що українські захисники о. Зміїний можуть бути живі

WhatsApp надасть Україні підтримку в обмеженні поширення дезінформації

Українські полярники закликають полярну спільноту підтримати Україну

Російський корабель в акваторії Чорного моря "дружнім вогнем" знищив свій літак - Генштаб ЗСУ

Хакери Anonymous заявили про намір "розкрити весь бруд", який російська влада приховує від своїх громадян

Комендантська година у Києві розпочнеться о 17:00 26 лютого та закінчиться о 8:00 28 лютого - Поворозник

Ердоган заборонив прохід російських військових кораблів у Чорне море - Зеленський

"Укравтодор" закликає демонтувати дорожні знаки у всій країні, щоб дезорієнтувати російські війська

Кулеба про SWIFT: Розпочалася підготовка до ухвалення рішення відключити Росію

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА