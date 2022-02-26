"Укравтодор" закликає демонтувати дорожні знаки у всій країні, щоб дезорієнтувати російські війська

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") закликає дорожні організації, територіальні громади та органи місцевого самоврядування демонтувати дорожні знаки у всій країні з метою дезорієнтації російських військ на місцевості.

"Укравтодор" закликає всі дорожні організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків поблизу", - зазначається у повідомленні.

В "Укравтодорі" наголосили, що пріоритетом номер один при такому демонтажі є вказівні знаки, назви населених пунктів.

"У ворога жалюгідний зв'язок, вони не орієнтуються на місцевості. Давайте допоможемо їм потрапити прямо в пекло", - наголосили в агентстві.