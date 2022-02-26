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15:46 26.02.2022

Кулеба: Припущення про те, що Україна готується скинути "брудну бомбу" на територію РФ - це хворий фейк

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Кулеба: Припущення про те, що Україна готується скинути "брудну бомбу" на територію РФ - це хворий фейк

Припущення про те, що Україна готується скинути "брудну бомбу" на територію РФ - це хворий фейк, Україна не має ядерної зброї, не веде жодних робіт щодо її створення або придбання, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Російська пропаганда зійшла з рейок і припускає, що Україна, можливо, готується скинути "брудну бомбу" на територію Росії. Це хворий фейк. Україна не має ядерної зброї, не веде жодних робіт з її створення/придбання. Ми є відповідальним членом Договору про нерозповсюдженні ядерної зброї", - написав Кулеба у Twitter у суботу.

 

Теги: #агресія_рф #кулеба #фейки
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