Кулеба: Припущення про те, що Україна готується скинути "брудну бомбу" на територію РФ - це хворий фейк

Припущення про те, що Україна готується скинути "брудну бомбу" на територію РФ - це хворий фейк, Україна не має ядерної зброї, не веде жодних робіт щодо її створення або придбання, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Російська пропаганда зійшла з рейок і припускає, що Україна, можливо, готується скинути "брудну бомбу" на територію Росії. Це хворий фейк. Україна не має ядерної зброї, не веде жодних робіт з її створення/придбання. Ми є відповідальним членом Договору про нерозповсюдженні ядерної зброї", - написав Кулеба у Twitter у суботу.