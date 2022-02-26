Офіс генпрокурора відкрив справу про порушення законів та звичаїв війни у зв'язку із загибеллю 7-річної дівчинки в Охтирці

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни у зв'язку із загибеллю 7-річної дівчинки в Охтирці (Сумська обл.), повідомляє Офіс генпрокурора.

"Почато досудове розслідування за фактом загибелі 7-річної Аліси у м. Охтирка у Сумській області за ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни. Маленька дівчинка стала черговою жертвою кривавого агресора", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, розміщеному в телеграм-каналі.

У відомстві нагадують, що 25 лютого 2022 року дівчинку було тяжко поранено під час обстрілу дитячого садка з важкої артилерії. Дитина померла у лікарні.

"Щиро співчуваємо рідним дівчинки. Винні будуть покарані! Прокурори документують усі злочини, і за кожний із них злочинцям доведеться відповідати", - йдеться у повідомленні.

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