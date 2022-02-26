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14:54 26.02.2022

СБУ попереджає про можливі провокації РФ у Донецьку - підриви ємностей із хімічними речовинами

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СБУ попереджає про можливі провокації РФ у Донецьку - підриви ємностей із хімічними речовинами

Служба безпеки України попереджає про можливі провокації з боку РФ в окупованому Донецьку - підрив промислових ємностей із хімічними речовинами.

"Є розвідувальна інформація із тимчасово окупованого Донецька. Там окупанти роздають місцевим бойовикам та російським військовим протигази. Існує можливість провокації - підриву промислових ємностей із хімічними речовинами", - йдеться у повідомленні СБУ у Telegram-каналі.

У повідомленні наголошується: "У цій диверсії щодо мирного населення планують обвинуватити українських військових. Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів".

"Закликаємо наших громадян на тимчасово окупованій території бути пильними!" - додали в СБУ.

Теги: #сбу #провокації #донецьк #попередження
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