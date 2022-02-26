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13:34 26.02.2022

Зеленський - росіянам: Чим швидше ви скажете своїй владі, що війну потрібно негайно зупинити, тим більше ваших людей залишаться живими

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Зеленський - росіянам: Чим швидше ви скажете своїй владі, що війну потрібно негайно зупинити, тим більше ваших людей залишаться живими

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян РФ звернутися до своєї влади з метою припинення війни.

"А тепер я хочу, щоб мене почули в Росії всі абсолютно. Тисячі жертв. Сотні полонених, які просто не можуть зрозуміти, заради чого їх відправили в Україну. Відправили помирати. Чим швидше ви скажете своїй владі, що війну треба негайно зупинити, тим більше ваших людей залишаться живими", – заявив Зеленський у зверненні до українців у суботу.

За його словами, українці бачать виступи російських громадян проти війни.

"Ми знаємо, що багато хто в Росії зараз просто шокований підлістю і жорстокістю влади. Це дуже правильна реакція. Я дякую вам за цю реакцію. Дякую Леоніду Парфьонову, Дмитру Муратову, Юрію Дудю, Лії Ахеджаковій, Валерію Меладзе і тисячам, тисячам інших росіян, чия совість звучить голосно", - сказав він.

"Просто зупиніть тих, хто бреше вам, бреше нам, бреше всьому світові. Потрібно закінчити цю війну. Ми можемо жити у мирі – у мирі глобальному, у мирі людському", - додав Зеленський.

Теги: #агресія_рф #зеленський
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