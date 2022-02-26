Події

13:33 26.02.2022

На Херсонщині 100 військових поранені, 8 померли, коли давали відсіч ворогові, у Каховському районі тривають бойові дії - ОДА

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Херсонська область продовжує давати відсіч російським військам, у медичних закладах перебувають 100 військових, 8 померли, повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації.

"Каховський район: тривають бойові дії в районі Козацьке-Веселе. Великі переміщення військової техніки…Херсонський район: Східний мікрорайон знеструмлений вже другу добу. Через знищення підстанції відсутня можливість оновлення інженерних мереж. У селищі Антонівка немає газу та електропостачання. Можливість відновлення поки що відсутня через активні бойові дії", - йдеться у повідомленні у Фейсбуці.

В ОДА повідомили, що у медичних закладах 100 поранених військових, 8 померли.

Зазначається, що у Генічеському районі стрільба та активні бойові дії відсутні.

"У Новотроїцькому та прилеглих населених пунктах відсутні електро- та водопостачання. У самому Генічеську відновлено роботу електромереж. Усі системи постачання працюють. Біля с.Софіївка підірвана опора, с.Чумацький Шлях, Катеринівка та деякі інші населені пункти - без світла", - поінформували у ОДА.

Усі відповідальні служби, зокрема, ГУ ДСНС переведено в режим підвищеної готовності, усі пожежі ліквідовуються оперативно, палива вистачає.

"Планується встановлення додаткового генератора в лікарні Лучанського", - йдеться у повідомленні.

Теги: #війна #херсонська_область
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